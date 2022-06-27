روسيا.. براءة اختراع عن مادة ماصة من نفايات الطوب لتنقية المياه من أيونات الحديد

أعلن يفغيني بيكالوف، الأستاذ المساعد في قسم الكيمياء التكنولوجية بجامعة فلاديمير الحكومية، أن خبراء الجامعة ابتكروا طريقة للحصول على مادة ماصة من نفايات الطوب لتنقية المياه.





ويشير بيكالوف وهو المشرف على المشروع، في حديث لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، إلى أن المبتكرين حصلوا على براءة اختراع عن طريقتهم المبتكرة لتنقية المياه.

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ويقول، "تنشأ نفايات الطوب بكميات كبيرة نتيجة أعمال الصيانة والبناء، وهدم المباني القديمة ومن نفايات صناعة الطوب. وقد أظهرت دراستنا، أنه عند معالجة هذه النفايات بطريقة خاصة، يصبح بالإمكان استخدامها مع الفحم المنشط و هلام السيليكا أو راتنجات التبادل الأيوني الاصطناعية في عملية تنقية المياه. وبالطبع كلفة استخدام الطوب المكسور أقل بـ 2-3 مرات، ونحن في هذه الحالة نحقق هدفين، التخلص من النفايات وتنقية المياه".

ويضيف، من أجل تنقية المياه من الأيونات المعدنية، تعالج نفايات الطوب ذات الحبيبات الدقيقة بدورها في محاليل حمضية وقلوية، مع تعريضها في كل مرة لتأثير الحرارة، وذلك لتحسين خصائص الامتصاص. ويمكن استخدام المادة الماصة الناتجة في المرشحات المستخدمة في المنازل وكذلك في المرشحات المستخدمة في قطاع الصناعة.

ويقول، "يمكن استخدام المرشحات التي تحتوي على مادة ماصة من نفايات الطوب لتنقية المياه من الأملاح والأيونات المعدنية - في هندسة الطاقة الحرارية أو في معالجة المياه لأغراض الشرب".

ويضيف، يمكن إعادة استخدام المادة الماصة بعد استخدامها في تنقية المياه، في إنشاء الطرق، أو كأحد مكونات مخاليط البناء. وحاليا تدرس مسألة استخدام هذه الطريقة المبتكرة للحصول على مادة ماصة في عمليات الإنتاج.

المصدر: tass