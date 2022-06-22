روسيا تختبر سفن إمداد عسكري جديدة لسلاح بحريتها

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الفنيين في البلاد يعملون على تطوير واختبار سفن إمداد عسكري جديدة لصالح الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "أرسل مصنع Vympel الروسي مؤخرا إلى البحر الأسود سفينة الإمداد العسكري الجديدة غينادي دميترييف، وقريبا ستخضع السفينة للاختبارات وسيستكمل تجهيزها بالمعدات والتقنيات المطلوبة".

وأشار البيان إلى "أن الخبراء في Vympel كانوا قد أدخلوا تعديلات على تلك السفينة بناء على مقترحات ومتطلبات وزارة الدفاع الروسية، وجهزوها بمعدات خاصة، وروافع قادرة على حمل 20 طنا، ومنصات لحمل المروحيات".

وبدأ العمل على بناء السفينة المذكورة عام 2017 في حوض "ريبينسك" الروسي لبناء السفن، وضمن إطار المشروع الحكومي الروسي 20360М، وبعدها بعام وفي نفس الحوض بدأ الخبراء ببناء سفينة أخرى من نفس النوع ستحمل اسم "فلاديمير بيالوف".

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وتطور روسيا في إطار المشروع 20360М التابع لوزارة الدفاع سفنا مخصصة لإمداد الأساطيل الحربية بالذخائر بما فيها الصواريخ والطوربيدات وذخائر المدافع والرشاشات.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 77 مترا، وعرضها 16، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3700 طن، ويمكن لهذه السفن الإبحار وتزويد السفن الأخرى بالذخيرة في مختلف ظروف الطقس، كما يمكنها المناورة بطريقة مميزة بفضل منظومات التوجيه والعنفات الخاصة المزودة بها.

المصدر: سلاح روسيا