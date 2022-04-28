بريطانيا تصنع سفنا عسكرية من جيل جديد لجيشها

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن بريطانيا تعمل على تطوير جيل جديد من السفن الحربية لجيشها.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع: "شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Babcock البريطانية في اسكتلندا مؤخرا احتفالية خصصت لتجميع هيكل سفينة Venturer، وهي السفينة الأولى من أصل 5 سفن من فئة Type-31 سيتم تطويرها لصالح الجيش البريطاني.. الاحتفالية جرت في مبنى Venturer Building التابع للحوض والذي تم تشييده في إطار مشروع بكلفة 60 مليون جنيه إسترليني، هذا المبنى سيكون قادرا على استيعاب عمليات تجميع سفينتين معا، ما سيسّرع عملية إنتاج السفن الخاصة بجيش البلاد".

وكان سلاح البحرية البريطاني قد وقع عام 2019 عقودا للحصول على 5 سفن من فئة Type-31، ويفترض أن تنزل أول سفينة منها إلى المياه العام القادم، وأن تدخل جميع السفن في خدمة الجيش قبل نهاية 2027.

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ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 140 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 6500 طن، كما يمكنها الحركة بسرعة 26 عقدة بحرية، وقطع مسافة 9000 ميل بحري في كل مهمة.

وستسلح هذه السفن بصواريخ Sea Zeptor الحديثة المضادة للأهداف الجوية، ومدافع من عيار 57 و40 ملم، كما ستكون قادرة على حمل مروحيات "ميرلين" أو "وايلد كات" المتعددة الاستخدامات.

المصدر: سلاح روسيا