سلاح البحرية الصيني يحصل على سفن عسكرية جديدة

أشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن سلاح البحرية في الجيش الصيني بدأ بتشغيل سفن قتالية جديدة لتعزيز قدراته.

وتبعا للمعلومات التي حصل عليها موقع translate المتخصص بالشؤون العسكرية فإن سلاح البحرية الصيني بدأ بتشغيل مدمرتين حربيتين جديدتين من فئة Type-055، وسفينة أخرى حديثة من فئة Type-052D المعدّلة.

وأشار الموقع إلى أن أول مدمرة حربية من فئة Type-055 كانت قد ضمت للخدمة في سلاح البحرية الصيني في يناير عام 2020، وفي مارس وأبريل عام 2021 حصل الجيش الصيني على سفينتين إضافيتين من هذه الفئة.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Type-055 نحو 183 مترا، وعرضها 20م، ويمكنها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 5000 ميل بحري في كل مهمة.

إقرأ المزيد

وتضم ترسانة تسليح هذه السفن صواريخ HQ-9B المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ YJ-18A المضادة للسفن، ومدافع من عيار 130 ملم، ورشاشات من عيار 30 ملم، وطوربيدات مضادة للأهداف البحرية.

أما سفن Type-052D التي تمتلك الصين 20 واحدة منها في جيشها فيبلغ طول كل سفينة منها 157 مترا، وعرضها 17م، ويمكنها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 4500 ميل في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا