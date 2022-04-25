أول كسوف شمسي لعام 2022 يزور الأرض هذا الأسبوع

يتابع عشاق الفلك هذا الأسبوع وصول أول كسوف للشمس لعام 2022، والذي يصادف تاريخ 30 أبريل.

ومن المنتظر أن يكون كسوفا جزئيا مرئيا فوق أجزاء من القارة القطبية الجنوبية وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي في 30 أبريل.

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وبينما لن يتمكن متابعو الأحداث الفلكية في العديد من الدول هذا الحدث السماوي النادر بشكل مباشر، فإنه يمكنهم متابعته عبر بث مباشر على الإنترنت.

ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر الجديد أمام وجه الشمس من منظور الأرض، ما يلقي بظلاله على الأرض.

ويحدث الكسوف الجزئي عندما يتم حجب جزء من الشمس، ما يؤدي إلى إغراق جزء منه في الظلام عند رؤيته من الأرض.

وفي ذروته، سيحجب القمر يوم السبت ما يقارب 65% من الشمس، وفقا لوكالة ناسا. وسيختلف مدى رؤية الكسوف - ومقدار الشمس المغطاة - تبعا للمكان الذي تشاهده منه.

ويستمر الكسوف الجزئي لفترة أطول من الكسوف الكلي للشمس، ولن يظهر الكسوف التالي حتى 20 أبريل 2023، والذي سيكون عبارة عن كسوف هجين يعرض خصائص كل من كسوف الشمس الكلي و "حلقة نار" أو ما يعرف بكسوف حلقي للشمس.

ووفقا لموقع timeanddate.com، سيكون الكسوف الجزئي لهذا الأسبوع مرئيا بداية من الساعة 7:45 مساء بتوقيت غرينيتش.

NASA

وسيصل إلى ذروته بعد ساعتين قبل أن ينتهي في الساعة 11:37 مساء بتوقيت غرينيتش.

ويتزامن الخسوف مع القمر الجديد الثاني لشهر أبريل، والذي يسمى "القمر الأسود".

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ويمكن مشاهدته على البث المباشر الذي سيبدأ على قناة "يوتيوب" Gyaan ki gareebi Live عندما يبدأ الكسوف.

ويعد كسوف الشمس نادرا نسبيا، حيث يحدث ما بين خسوفين إلى خمسة كل عام. وكل منها مرئي فقط في منطقة محدودة.

وفي 25 أكتوبر المقبل، سيكون هناك كسوف جزئي آخر مرئي من أوروبا وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط وغرب آسيا، بحسب وكالة ناسا.

ما هو كسوف الشمس؟

كسوف الشمس هو حدث سماوي مذهل نرى خلاله الشمس محجوبة بواسطة القمر – ما يلقي بظلاله على الأرض.

وتحدث هذه التغطية الجزئية أو الكلية عندما تصطف الشمس والقمر والأرض.

وعندما يأتي القمر بين الأرض والشمس خلال مرحلة القمر الجديد، فإنه يحجب الضوء ويشكل ظلا عبر الكرة الأرضية.

المصدر: ذي صن