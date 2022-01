إسبانيا..غرير جائع ينبش كنزا من العملات الرومانية القديمة

أعلن علماء الآثار الإسبان عن اكتشاف كنز من العملات النقدية المعدنية يضم أكثر من 200 قطعة تعود إلى أواخر عهد الإمبراطورية الرومانية.

وتشير مجلة Journal of Prehistory and Archaeology التي تصدرها جامعة مدريد المستقلة، إلى أن هذا الاكتشاف غير المتوقع حصل في شمال غرب إسبانيا بفضل حيوان غرير الجائع، حفر الأرض في شهر أبريل عام 2021، بحثا عن الطعام، في كهف La Cuesta في بيرسيو بمنطقة أستورياس.

وقد اكتشف السكان المحليون بعض القطع المعدنية النقدية في رمل أرضية الكهف، وأبلغوا عنها علماء الآثار . وعندما واصل الأخيرون البحث عن القطع النقدية عثروا على 209 قطع نقدية معدنية تعود إلى القرنين الثالث- الخامس الميلادي. أي إلى أواخر عهد الإمبراطورية الرومانية، التي سبقت العصور الوسطى الأوروبية.

ويذكر أنه لم تكن في إسبانيا في تلك الفترة منشأة صناعية لسك العملات. أي أن هذه القطع المعدنية جلبت من مقاطعات الإمبراطورية الأخرى. كما أن عدم كفاية القطع المعدنية الجديدة، سمح باستخدام مكثف للقطع البرونزية للإمبراطورية القديمة، لغاية القرن السابع الميلادي. ولهذا لا يمكن للعلماء تحديد تاريخ هذا الكنز.

