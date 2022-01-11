علماء: 2021 كان أحد الأعوام السبعة الأكثر حرارة على الأرض

أعلن علماء أوروبيون، أن عام 2021 المنصرم كان أحد الأعوام السبعة الأكثر حرارة على الأرض، على خلفية استمرار ارتفاع تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي.

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ويشير تقرير مشروع Copernicus Climate Change Service، إلى أن متوسط درجة الحرارة في عام 2021 كان أعلى بمقدار 0.3 درجة مئوية من متوسط درجة الحرارة الأساسية خلال أعوام 1991-2020 وأعلى بمقدار 1.1-1.2 درجة مئوية من متوسط درجة الحرارة خلال فترة ما قبل النهضة الصناعية أعوام 1850-1900 . وأن السنوات السبع الأخيرة 2015-2021 كانت الأكثر حرارة.

ويشير التقرير إلى أن "مشروع الاتحاد الأوروبي - Copernicus Climate Change Service، أعلن أن عام 2021 أصبح العام السابع الأكثر حرارة على الأرض ..وفي نفس الوقت يستمر ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون و الميثان بصورة واضحة جدا".

وتجدر الإشارة إلى أن تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بلغ 414 جزءا في المليون، وتركيز الميثان ارتفع إلى مستوى قياسي وبلغ 1876 جزءا في المليون. وبلغت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من حرائق الغابات في العالم 1850 ميغاطن مقابل 1750 ميغاطن عام 2020 .

المصدر: نوفوستي