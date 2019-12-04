عرض كمبيوتر "ماكنتوش" نادر للبيع في مزاد بولاية نيويورك (صورة)

يُطرح واحد من اثنين فقط من النماذج الأولية الباقية من كمبيوتر "آبل ماكنتوش" الأصلي، للبيع في مزاد علني هذا الأسبوع، بسعر يعادل 155 ألف جنيه إسترليني.

ويتضمن النموذج الأولي، الذي صُنّع في عام 1983، محرك أقراص "Twiggy"، ويجري عرضه في المزاد بولاية نيويورك يوم الأربعاء 4 ديسمبر.

Tomorrow is our History of Science and Technology sale, featuring an extremely rare #Macintosh prototype that still sports a functioning 5 ¼ inch #Apple proprietary twiggy drive. Have a look at the sale here and join us tomorrow to bid live: https://t.co/Wat7SwIkTfpic.twitter.com/gQyBUZkFqJ — Bonhams (@bonhams1793) December 4, 2019

وبدأ تشغيل "ماكنتوش" (Macintosh) كمشروع شخصي بإشراف المخترع، جيف راسكين، قبل أن يستلم مؤسس آبل الراحل، ستيف جوبز، زمام الأمور.

وتمثلت الخطة الأصلية في استخدام محرك أقراص مقاس 5.25 بوصة، لتوسيع قدرة الأقراص المرنة القياسية بشكل كبير. ولكنها أثبتت عدم موثوقية، لذا اختير محرك الأقراص 3.5 بوصة، الذي كان أكثر قوة وصغيرا بما يكفي ليناسب وضعه في جيب قميص، للإنتاج بالجملة.

An extremely rare #Macintosh prototype highlights our Dec. 4 History of Science & Technology sale. This early, working prototype, with a functioning 5¼ inch twiggy drive, is one of two known machines that survived after the move to the Sony 3½ inch drive. https://t.co/Wat7SwIkTfpic.twitter.com/pydAY6hH0z — Bonhams (@bonhams1793) November 22, 2019

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وأفادت تقارير أن جوبز ساهم في تدمير جميع نماذج "Twiggy" الموجودة، بعد إطلاق جهاز "ماك"، ولكن اثنين منها ما تزال على "قيد الحياة".

وكان النموذج الأولي في حوزة مدير تنفيذي سابق لشركة برمجيات، عملت على تطبيق MacWrite المبكر لمعالجة الكلمات في الثمانينيات.

وقال آدم ستاكهاوس، المتخصص في مزاد Bonhams في نيويورك: "إنها آلة مهمة للغاية منذ بداية عصر الحوسبة".

ويعد جهاز "ماكنتوش" أول كمبيوتر شخصي تجاري من آبل، مزود بشاشة مدمجة وماوس. وجاء مع تطبيقي MacWrite ومحرر MacPaint للرسومات.

وبحلول مايو 1984، باعت "ماكنتوش" 70 ألف جهاز، ولكن القيود المفروضة على نظام Mac الأول سرعان ما أصبحت واضحة، لتكون عملية البيع غير ممكنة.

المصدر: ديلي ميل