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رجل الأعمال المصري ساويرس يغرد بخصوص أبو تريكة

الرياضة

رجل الأعمال المصري ساويرس يغرد بخصوص أبو تريكة
AFP TORU YAMANAKA
رجل الأعمال المصري ساويرس يشيد بأبو تريكة "الظاهرة"
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وصف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، لاعب منتخب الفراعنة والأهلي المعتزل، محمد أبو تريكة بـ"الظاهرة"، مشيدا بأخلاقه وقدراته الرياضية.

وكتب ساويرس في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر: "أنا مش إخواني (ومبطبلش)، وأبو تريكة ظاهرة لأنه أبو تريكة.. أحسن لاعب في الأهلي المصري في زمنه وفي أخلاقه حتى لو إخواني".

ونشر ساويرس هذه التغريدة ردا على أحد متابعيه الذي تساءل عن سبب ظهور أبو تريكة بشكل أكبر في وسائل الإعلام مقارنة بالنجمين المصريين الآخرين عماد متعب وعصام الحضري، حيث كتب: "تاريخ عماد متعب أكبر من تاريخ أبو تريكة، تاريخ الحضري أكبر من تاريخ أبو تريكة، طيب ليه أبو تريكة هو اللي ظاهر قوي والتطبيل قوي له؟".

المصدر: وكالات

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