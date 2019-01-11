نجم بايرن ميونيخ يغيب عن مواجهتي ليفربول بسبب "العنف" (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف الألماني توماس مولر، مهاجم نادي بايرن ميونيخ، لمباراتين، ليغيب عن مواجهتي فريقه ضد ليفربول الإنجليزي، ضمن دور الـ 16 لدوري الأبطال.

وتلقى توماس مولر البطاقة الحمراء مباشرة خلال مواجهة فريقه أمام أياكس أمستردام الهولندي، ضمن الجولة الأخيرة من التشامبيونز ليغ، بسبب تدخله العنيف بقدمه على مستوى الوجه ضد لاعب الخصم، الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو.

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي (3-3)، ليتأهل الفريقان إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكانت هذه حالة الطرد الثانية في مسيرة توماس مولر.

وسيحل بايرن ميونيخ ضيفا على ليفربول، يوم 19 فبراير المقبل، على ملعب "انفيلد"، بينما ستقام مباراة الإياب، يوم 13 مارس القادم، على ملعب الفريق الألماني "أليانز أرينا".

المصدر: وكالات