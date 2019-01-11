فضائح التحرش الجنسي تصل إلى ملاعب كوريا الجنوبية

كشفت شيم سوك هي، البطلة الأولمبية الكورية الجنوبية في سباقات التزلج على المضمار القصير، تعرضها لاعتداءات جنسية منذ سن الـ17 من قبل مدربها السابق، تشو جي بيوم.

وذكرت صاحبة الـ21 عاما الفائزة بميداليتين أولمبيتين، أنها تعرضت لاعتداءات جنسية وجسدية على مدر 4 سنوات من قبل مدربها السابق، خلال الاستعدادات للمشاركة في المسابقات والتظاهرات الدولية وأثناء المنافسات، والتزمت الصمت بسبب تهديدات تشو جي بيوم، بتدمير مسيرتها المهنية إذا أخبرت أحدا بالموضوع.

وجاء حديث شيم سوك هي، عن هذه الاعتداءات بعد إطلاق حملة "#MeToo" عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية، حيث تحدث العديد من الأشخاص عن التحرش الجنسي الذي اضطروا إلى تحمله.

وقد ثبت أن تشو، مذنب بارتكاب اعتداءات جسدية على شيم سوك هي، وثلاث متزلجات أخريات بين عامي 2011 ويناير 2018، وحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر في سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن أكثر من 246 ألف كوري وقعوا عريضة لرفع مدة سجن تشو.

المصدر: وكالات