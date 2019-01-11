الإصابة تدفع موراي للتفكير في الاعتزال مبكرا

قال لاعب التنس البريطاني أندي موراي، المصنف أولا عالميا سابقا، اليوم إنه قد يعتزل بعد بطولة أستراليا المفتوحة، بسبب معاناته من آلام شديدة في فخذ الساق اليمنى.

وغلبت المشاعر موراي الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وأجهش بالبكاء خلال مؤتمر صحفي كشف فيه أنه كان يخطط مبدئيا للاعتزال بعد ويمبلدون هذا العام، لكنه بات يشعر الآن أن بطولة أستراليا، التي تنطلق منافساتها الاثنين المقبل، قد تكون الأخيرة له في الملاعب.

وقال اللاعب البريطاني البالغ من العمر 31 عاما والمصنف 230 عالميا حاليا: "هناك احتمال كبير للاعتزال مبكرا حيث لا أتوقع أن بإمكاني اللعب 4 أو 5 أشهر أخرى وأنا أشعر بهذا الألم".

وتابع "إنه (الألم) لا يحتمل. لا أرغب في اللعب في وجود هذا الألم".

وخضع موراي، وصيف بطل أستراليا خمس مرات، لجراحة قبل عام بعدما لعب وهو يتألم لعدة سنوات. وعاد للمنافسات في يونيو الماضي لكن الألم أجبره على إنهاء موسمه مبكرا في 2018.

المصدر: رويترز