الحمض النووي لكريستيانو رونالدو سيغلق قضية "اغتصاب مايوركا"!

أصدرت شرطة لاس فيغاس مذكرة للحصول على عينة من الحمض النووي لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إطار تحقيق بخصوص اتهامه باغتصاب امرأة قبل 10 سنوات في لاس فيغاس.

إقرأ المزيد

وأكد رونالدو البالغ من العمر 33 عاما، على أنه بريء من التهمة، موضحا عبر محاميه في لاس فيغاس أمس الخميس أن اللقاء الجنسي المُثار حوله الاتهام كان بالتراضي.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن "المذكرة أرسلت مؤخرا إلى نظام المحاكم في إيطاليا"،لأن رونالدو يقيم حاليا هناك.

وتفجرت القضية في سبتمبر 2018 عندما رفعت كاثرين مايوركا دعوى قضائية على رونالدو في محكمة كلارك الجزئية في نيفادا، متهمة إياه باغتصابها في فندق بلاس فيغاس عام 2009، ودفعه 375 ألف دولار لها مقابل صمتها.

وقالت مجلة "دير شبيغل" الإخبارية الأسبوعية الألمانية، التي كانت أول من نشر عن مزاعم الاغتصاب في أكتوبر الماضي، إن مايوركا قدمت بلاغا لشرطة لاس فيغاس بعد فترة قصيرة في الحادث المزعوم.

وذكر محاميها أن حملة "Me Too" التي بدأتها مجموعة من النساء اللاتي قلن إنهن تعرضن للتحرش الجنسي في الولايات المتحدة، شجعت موكلته على إعادة فتح القضية.

المصدر: رويترز