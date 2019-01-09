صديقة سابقة لكريستيانو تصفه بالمريض النفسي وتهدد بكشف حقيقته

أعادت جاسمين لينارد عارضة الأزياء البريطانية الأخبار المتعلقة باتهام البرتغالي كريستيانو رونالدو في قضية اغتصاب الأمريكية كاثرين مايورغا إلى الواجهة.

ونشرت جاسمين مجموعة من التغريدات على حسابها في تويتر تدل على أنها تملك أدلة تثبت معاناة رونالدو من مرض نفسي لتفضح شخصيته الحقيقية.

Cristiano Ronaldo's ex calls him a ‘psycho’ and vows to expose 'what he is truly like' https://t.co/BZ5zEZQxVVpic.twitter.com/IQd82cNrx2 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) ٩ يناير ٢٠١٩

وسبق أن ارتبطت جاسمين بعلاقة عاطفية مع رونالدو لمدة 18 شهرا قبل 10 سنوات، وفقا لتصريحت أدلت بها لوسائل الإعلام.

وكتبت جاسمين في تغريدتها: "لا أحد لديه أي فكرة عن حقيقة شخصية رونالدو إذا علموا فقط نصف الحقيقة سيصابون بالذعر".

No one has any idea what he is truly like and if they did. If they had half a clue they’d be horrified. I’m not sitting back any longer and watching him lie in the brazen arrogant entirely insensitive way that he is whilst he employs teams of PR’S and lawyers and investigators to https://t.co/bJGjgriImC — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) ٨ يناير ٢٠١٩

وتابعت: "أنا لا أتردد أبدا في مساعدة كاثرين مايورغا، سأفعل كل ما بوسعي لمساعدتها، لدي رسائل وتسجيلات لا تقدر بثمن وستكون مهمة جدا لصالح كاثرين في قضيتها ضد رونالدو".

Bully and stalk and harrass and frighten and repress Kathryn Mayorga. I am going to do everything I can to help her. https://t.co/OyGZidj9pD — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) ٨ يناير ٢٠١٩

وأضافت: "لم أكن لأقدم على كتابة التغريدات لو لم أكن أملك دليلا قويا على صحة كلامي".

وكان قد اتهم مهاجم يوفنتوس بقضية اغتصاب العارضة الأمريكية مايورغا قبل نحو 9 أعوام في غرفة بأحد فنادق لاس فيغاس، الأمر الذي ينفيه رونالدو بشدة، لكن وثائق المحاكمة بينت أن محاميه دفع للعارضة الأمريكية ما يعادل 300 ألف دولار لشراء صمتها.

المصدر:ذا صن +تويتر