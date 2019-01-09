إدارة ميلان تنزل هيغواين من السماء إلى الأرض

صرح ليوناردو المدير الرياضي لميلان الإيطالي، بأن مهاجم الفريق الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين المعار من يوفنتوس، بحاجة للبتّ في مستقبله مع "الروسونيري" في أقرب وقت ممكن.

وقال ليوناردو: "يجب على هيغواين اتخاذ القرار وحمل نصيبه من المسؤولية... لم يستطع اتخاذ قرار بشأن مستقبله (مع ميلان) لفترة طويلة".

وتابع: "نعم، واجه غونزالو فترة عصيبة، لكن يجب عليه ترك كل هذه الأمور في الخلف والبدء في العمل... لا معنى لاتباع الشائعات والقيل والقال... هيغواين الآن بحاجة إلى النزول من السماء إلى الأرض والقيام بشيء من أجل هذا الفريق (ميلان)... يمكن للأهداف تغيير الأشياء، ولكن إذا أراد الاستمرار في اللعب هنا، فعليه تحمل المسؤولية".

وتحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق، عن إمكانية إبرام صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين تشيلسي الإنجليزي وميلان خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بحيث ينتقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا من تشيلسي إلى ميلان على أن ينتقل هيغواين من "الروسونيري" إلى "البلوز"، ولكن سرعان ما تم دحض هذه الشائعات من قبل إدارة ميلان.

وأحرز هيغواين، الذي انضم لميلان مطلع الموسم الحالي 7 أهداف في 20 مباراة خاضها مع الفريق اللومباردي على سبيل الإعارة قادما من يوفنتوس.

المصدر: matchtv.ru