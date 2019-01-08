أساطير الكرة الإفريقية يهزمون نجوم السنغال

تفوق منتخب أساطير الكرة الإفريقية على نجوم الجيل الذهبي للسنغال بنتيجة 3-1 في المباراة الاستعراضية على هامش حفل الاتحاد الإفريقي "الكاف" لتقديم جوائز الأفضل في عام 2018 في إفريقيا.

وأقيمت المباراة إحياءا لذكرى أسطورة كرة القدم السنغالية الراحل جول بوكاندي.

وسجل أهداف المباراة كل من الغاني مايكل إيسيان (هدفان) وديديه دروغبا (هدف) فيما وقع سليمان كامارا على هدف السنغال الوحيد.

📸📸 Here are some shots from the Legends ⚽️🌟 dressing rooms #Africanlegendsarebackpic.twitter.com/yxKerGXGhm — CAF (@CAF_Online) ٧ يناير ٢٠١٩

وشارك المصري محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق مع منتخب أساطير إفريقيا إلى جانب الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديدييه دروغبا والغاني مايكل إيسيان والنيجيري نوانكو كانو والمغربي نور الدين نايبت.

📣 Legends are getting ready before their game in honour of Jules Bocande.#Africanlegendsarebackpic.twitter.com/HIoIU0sYqL — CAF (@CAF_Online) ٧ يناير ٢٠١٩

وشارك مع المنتخب السنغالي الذي حقق أحد أفضل نتائج الكرة الإفريقية في تاريخ كأس العالم عندما تأهل للدور ربع النهائي لمونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 بمجموعة من النجوم أبرزهم حجي ضيوف وخليلو فاديجا وساليف دياو.

المصدر:cafonline.com