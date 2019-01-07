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شمشون الكوري يفتتح مشواره الآسيوي بالفوز على الفلبين

الرياضة

شمشون الكوري يفتتح مشواره الآسيوي بالفوز على الفلبين
@theafcdotcom/Twitter.com
شمشون الكوري يفتتح مشواره الآسيوي بالفوز على الفلبين
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استهل المنتخب الكوري الجنوبي مشواره في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره الفلبيني اليوم (1-0)، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويدين شمشون الكوري بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه هوانغ أوي جو، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة (67).

وبهذه النتيجة ارتقى منتخب كوريا إلى وصافة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، ويتخلف بفارق الأهداف عن المتصدر منتخب الصين، الذي تغلب اليوم أيضا على نظيره القيرغيزي، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز (2-1).

المصدر: تويتر

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