شمشون الكوري يفتتح مشواره الآسيوي بالفوز على الفلبين

استهل المنتخب الكوري الجنوبي مشواره في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره الفلبيني اليوم (1-0)، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويدين شمشون الكوري بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه هوانغ أوي جو، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة (67).

⏱FULL TIME | 🇰🇷 KOR 1 - 0 PHI 🇵🇭



Korea Republic collect their first three points of the #AsianCup2019 tournament. pic.twitter.com/goQXP60ItS — #AsianCup2019 (@afcasiancup) 7 января 2019 г.

وبهذه النتيجة ارتقى منتخب كوريا إلى وصافة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، ويتخلف بفارق الأهداف عن المتصدر منتخب الصين، الذي تغلب اليوم أيضا على نظيره القيرغيزي، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز (2-1).

المصدر: تويتر