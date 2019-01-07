غينيا توافق على تنظيم نسخة 2025 من كأس إفريقيا

وافقت غينيا على استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم لعام 2025 بدلا من 2023، بحسبما أعلن رئيس الاتحاد القاري للعبة الملغاشي أحمد أحمد اليوم.

وقال أحمد للصحفيين، غداة لقائه رئيس غينيا ليلة الأحد: "أنا سعيد لموافقة غينيا على نقل كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها إلى 2025، وأنا فخور لكون رئيس جمهورية غينيا ألفا كونديه وافق شخصيا على هذا الترحيل".

وأضاف أحمد: "لطالما قلنا مرارا وتكرارا إن كرة القدم الإفريقية لا يمكن أن تتطور من دون تعاون وثيق مع رؤساء الدول".

وكان الاتحاد الإفريقي اختار عام 2014، الدول الثلاث المنظمة للنسخ الثلاث المقبلة لكأس الأمم الإفريقية، على أن تقام على الترتيب في الكاميرون عام 2019، وساحل العاج 2021، وغينيا 2023. لكن بعد سحب تنظيم نسخة 2019 من الكاميرون، قرر "الكاف" منح الفرصة للدولة الأخيرة لتنظيم نسخة 2021، على أن تقام نسخة 2023 في ساحل العاج، ما وضع غينيا على لائحة الانتظار.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد القاري بعد غد الأربعاء عن اسم الدولة المضيفة لنسخة 2019 بدلا من الكاميرون، علما بأن المنافسة محصورة بين مصر وجنوب إفريقيا.

المصدر: أ ف ب