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قمة إشبيلية وأتلتيكو مدريد تنتهي بالتعادل

الرياضة

قمة إشبيلية وأتلتيكو مدريد تنتهي بالتعادل
AFP CRISTINA QUICLER
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انتهت مواجهة إشبيلية وضيفه أتلتيكو مدريد بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة الـ18 من الليغا.

سجل لإشبيلية وسام بن يدر في الدقيقة 37، وعادل للضيوف الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الـ45 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد أتلتيكو إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد إشبيلية إلى 33 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات

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