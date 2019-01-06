دورة بريزبين.. أول لقب لنيشيكوري منذ 2016 وبليسكوفا بطلة السيدات

أحرز الياباني كي نيشيكوري لقب دورة بريزبين الأسترالية للتنس بفوزه على الروسي دانييل ميدفيديف بينما توجت التشيكية كارولينا بليسكوفا بلقب السيدات على حساب الأوكرانية ليسيا تسورينكو.

وفاز نيشيكوري المصنف تاسعا عالميا، على منافسه الروسي بنتيجة 6-4، 3-6 و6-2، ليحقق اللاعب البالغ من العمر 29 عاما اللقب الثاني عشر في مسيرته الاحترافية، والأول منذ دورة ممفيس الأمريكية عام 2016.

وفي المباراة النهائية لفردي السيدات، تفوقت بليسكوفا على تسورينكو رغم خسارتها المجموعة الأولى، لتخرج فائزة بنتيجة 4-6، 7-5 و6-2.

وتوجت بليسكوفا بلقبها الثاني في بريزبين بعد 2017، وأحرزت اللقب الثاني عشر في مسيرتها.

أما تسورينكو، فكانت تسعى إلى إحراز لقبها الخامس، علما أنها دأبت على الفوز بلقب واحد على الأقل في الأعوام الأربعة الماضية، ولم يسبق لها أن خسرت في مباراة نهائية.

المصدر: أ ف ب