تأهل أرسنال وتشيلسي إلى الدور الـ64 من كأس الاتحاد

تأهل أرسنال وتشيلسي بعد فوزهما على بلاكبول ونوتينغهام فوريست، ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كما وصل برايتون لذات الدور بعدما فاز على مضيفه بورنموث.

وصعد أرسنال إلى دور الـ64 بتغلبه على بلاكبول 3-0. وسجل أهداف أرسنال جوزيف ويلوك، هدفين، في (د.11 و37) وأليكس إيوبي في (د.82).

وتأهل فريق تشيلسي، حامل اللقب، إلى الدور ذاته بتغلبه على نوتينغهام فورست 2-0. وتقمص ألفارو موراتا دور البطولة لتشيلسي بعدما سجل هدفي فريقه في (د.49 و59).

وتأهل بريستول سيتي إلى ذات الدور بفوزه على هدرسفيلد تاون بهدف نظيف سجله جوش براونهيل في (د.72).

كما فاز برايتون على بورنموث 3-1، وصعد ويستهام للدور ذاته بعد فوزه على بيرمينغهام سيتي 2-0، وفاز وست بروميتش على ويغان بهدف نظيف. كما تأهل أيضا بيرنلي بعد فوزه على بارنسلي 1-0، وفاز كريستال بالاس على غرمسبي 1-0.

المصدر: وكالات