صافرة أردنية لإدارة مباراة افتتاح كأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي تعيين الحكم الأردني أدهم مخادمة، لإدارة مباراة افتتاح كأس آسيا بين الإمارات صاحبة الأرض والبحرين اليوم السبت.

وذكّر الاتحاد الآسيوي بأن مخادمة حصل على الشارة الدولية في 2003، وأدار مباريات مهمة، منها مواجهة الهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري الأبطال 2017.

واختار الاتحاد الآسيوي 60 حكما لإدارة مباريات البطولة، إضافة إلى طاقم تحكيم من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف)، في إطار التعاون بين الاتحادين القاريين.

وسيدير العماني أحمد الكاف، مباراة الأردن ضد أستراليا حاملة اللقب غدا الأحد، فيما وقع الاختيار على الحكم الأوزبكي رفشان إيرماتوف لإدارة المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الفلسطيني والسوري.

أما مباراة تايلاند مع الهند، سيديرها الحكم ليو كوك مان، من هونغ كونغ.

المصدر: رويترز