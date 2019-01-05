عبد الله السعيد يوجه رسالة للأهلي

تصدر عبدالله السعيد لاعب بيراميدز المصري منذ صباح الجمعة "التريند" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر بعد إعلان التعاقد معه قادما من فريق أهلي جدة السعودي.

وأثار انتقال عبدالله السعيد لصفوف أهلي جدة السعودي مطلع الموسم الحالي جمهور ناديه السابق الأهلي المصري بسبب عدم تجديد تعاقده معه، ليقضي فترة 6 شهور في النادي السعودي، قبل أن يعود أمس الجمعة للدوري المصري من بوابة بيراميدز.

ووجه السعيد رسالة لفريقه السابق أهلي جدة السعودي، بعد الرحيل عن الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية، يشكر من خلالها الفريق على الفترة التي قضاها في النادي السعودي.

وكتب السعيد عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بشكر النادي الأهلي السعودي على كل الاحترام والتقدير لي في الفترة الماضية وبتمنى لكم التوفيق وتحقيق البطولات خلال الفتره القادمة".

بشكر النادى الاهلى السعودى على كل الاحترام والتقدير لى فى الفتره الماضيه وبتمنى لكم التوفيق وتحقيق البطولات خلال الفتره القادمه @ALAHLI_FCpic.twitter.com/MPajJI7oPm — Abdalla El Said (@elsaid) ٥ يناير ٢٠١٩

وأحرز السعيد هدف التقدم في فوز فريقه مساء أمس الجمعة، على حساب النادي الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة في الدوري المصري.

المصدر: تويتر