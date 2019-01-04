باوتيستا يقصي دجوكوفيتش من نصف نهائي بطولة قطر

أطاح الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف سابعا بالصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول، من الدور نصف النهائي لدورة الدوحة في التنس بالفوز عليه 3-6 و7-6 (8-6) و6-4 الجمعة في نصف النهائي.

وبدا دجوكوفيتش متصدر التصنيف العالمي، في طريقه لتحقيق فوز سهل عندما كسب المجموعة الأولى 6-3، لكنه عانى الأمرين في الثانية التي حسمها الإسباني لصالحه بعد الاحتكام إلى شوط فاصل، قبل أن يضرب بقوة ويكسب الثالثة 6-4.

وأوقف باوتيستا أغوت انتصارات دجوكوفيتش المتتالية في الدوحة عند 13 (توج بلقب 2016 و2017 وغاب عن 2018 بسبب الإصابة)، وحرمه من سعيه للقب الثالث في الإمارة الخليجية والـ73 في مسيرته، والثاني تواليا بعد لقبه في دورة أبوظبي الاستعراضية أواخر العام الماضي.

وهو الفوز الثاني فقط لباوتيستا أغوت في 9 مواجهات بينه وبين دجوكوفيتش بعد الأول عام 2016 في نصف نهائي دورة شنغهاي الصينية، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة.

ويلتقي باوتيستا أغوت الذي أطاح بالسويسري ستانيسلاس فافرينكا من الدور ربع النهائي الخميس، في النهائي مع الإيطالي ماركو تشيكيناتو الرابع أو التشيكي توماس برديتش.

المصدر: أ ف ب