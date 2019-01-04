زوجة إيكاردي تضع شرطا لتجديد عقده مع إنتر ميلان

لا زالت المفاوضات مستمرة بين إدارة إنتر ميلان الإيطالي، وقائد الفريق ماورو إيكاردي، من أجل التوصل لاتفاق حول تجديد عقد النجم الأرجنتيني مع النيراتزوري.

وحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، فإن إنتر ميلان عرض على إيكاردي، الحصول على 7 ملايين يورو كراتب سنوي، لكن زوجته ووكيلة أعماله، واندا نارا، رفضت الأمر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن واندا اشترطت على إدارة إنتر ميلان، حصول زوجها على راتب سنوي يصل إلى 9 ملايين يورو.

وأفاد التقرير، أن الأزمة الأخرى التي تعرقل سير المفاوضات، تتمثل في الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يبلغ 110 ملايين يورو، حيث يريد إنتر ميلان، إزالة هذا الشرط، بينما ترغب واندا في الحفاظ عليه أو رفع قيمته مع العقد الجديد.

المصدر: وكالات