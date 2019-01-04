شاهد.. هاردن ينقذ هيوستن روكتس في الثانية الأخيرة

أحرز نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن رمية ثلاثية قبل ثانية واحدة من نهاية الوقت الإضافي ليمنح فريقه الفوز 135-134 على غولدن ستيت وريورز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الخميس.

وفشل وريورز حامل اللقب في آخر موسمين في الحفاظ على تقدمه بفارق 20 نقطة في بداية الربع الثالث وسقط أمام انتفاضة ضيفه عندما أدرك هاردن رمية ثلاثية قبل 51.4 ثانية من النهاية ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وأنهى هاردن المباراة محققا ثلاثة أرقام مزدوجة "تربل دبل" للمرة الثالثة على التوالي إذ سجل 44 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة بالإضافة إلى 15 تمريرة حاسمة.

وواصل هاردن تحقيق الأرقام القياسية إذ أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ البطولة الذي يحرز 35 نقطة على الأقل ويمرر لزملائه 5 تمريرات حاسمة على الأقل في 9 مباريات متتالية.

ليقود روكتس إلى الفوز 11 في آخر 12 مباراة، وبهذا حافظ الفريق على المركز الرابع في ترتيب المجموعة الغربية رغم البداية السيئة هذا الموسم.

وأجاب هاردن في مقابلة صحفية بعد المباراة عند سؤاله كيف نفذ الرمية الأخيرة: "في كل مرة تسألون هذا السؤال ستكون الإجابة هي العمل... لا أتوقف عن المحاولة وحتى عندما أهدر العديد من المحاولات أكون في حالة جيدة".

المصدر: رويترز