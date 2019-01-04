البرازيلي نالدو ينتقل من شالكه إلى موناكو لغاية 2020

أعلن نادي موناكو الفرنسي تعاقده مع البرازيلي نالدو قادما من نادي شالكه الألماني في عقد يمتد لغاية يونيو 2020، في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه وتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وافتتح نادي الإمارة سوق الانتقالات الشتوية بتعاقده مع الدولي البرازيلي السابق الذي خاض أربع مباريات دولية بقميص منتخب السامبا، دون أن يحدد قيمة الانتقال، فيما كان عقد اللاعب البالغ 36 عاما مع ناديه الألماني، يمتد حتى 2020.

🖊🇧🇷 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Naldo en provenance de Schalke 04. Le défenseur s’engage jusqu’en juin 2⃣0⃣2⃣0⃣

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📄➡️ https://t.co/PbDjLwqE6i#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/Ksijfqhnb4 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 3, 2019

ويتمتع نالدو بخبرة كبيرة، حيث خاض أكثر من 500 مباراة بألوان العديد من الأندية الألمانية، وأمضى 13 موسما في ملاعب البوندسليغا متنقلا بين فيردر بريمن، فولفسبورغ وصولا إلى شالكه.

📸 Naldo // First Training 👊 pic.twitter.com/crWGXHI9OG — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 3, 2019

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وخسر المدافع البرازيلي مركزه كلاعب أساسي في تشكيلة شالكه هذا الموسم، علما أن اللاعب الفارع (1.98م) خاض كل مباريات فريقه الـ34 في البوندسليغا الموسم الماضي، واختير من قبل رابطة اللاعبين الألمان كثالث أفضل لاعب في الدوري خلف لاعبي بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والكولومبي خاميس رودريغيز.

المصدر: أ ف ب