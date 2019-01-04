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البرازيلي نالدو ينتقل من شالكه إلى موناكو لغاية 2020

الرياضة

البرازيلي نالدو ينتقل من شالكه إلى موناكو لغاية 2020
Globallookpress © Panoramic
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أعلن نادي موناكو الفرنسي تعاقده مع البرازيلي نالدو قادما من نادي شالكه الألماني في عقد يمتد لغاية يونيو 2020، في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه وتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وافتتح نادي الإمارة سوق الانتقالات الشتوية بتعاقده مع الدولي البرازيلي السابق الذي خاض أربع مباريات دولية بقميص منتخب السامبا، دون أن يحدد قيمة الانتقال، فيما كان عقد اللاعب البالغ 36 عاما مع ناديه الألماني، يمتد حتى 2020.

ويتمتع نالدو بخبرة كبيرة، حيث خاض أكثر من 500 مباراة بألوان العديد من الأندية الألمانية، وأمضى 13 موسما في ملاعب البوندسليغا متنقلا بين فيردر بريمن، فولفسبورغ وصولا إلى شالكه.

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وخسر المدافع البرازيلي مركزه كلاعب أساسي في تشكيلة شالكه هذا الموسم، علما أن اللاعب الفارع (1.98م) خاض كل مباريات فريقه الـ34 في البوندسليغا الموسم الماضي، واختير من قبل رابطة اللاعبين الألمان كثالث أفضل لاعب في الدوري خلف لاعبي بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والكولومبي خاميس رودريغيز.

المصدر: أ ف ب

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