ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال

سقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام مضيفه فياريال 2-2، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز للنادي الملكي كل من كريم بنزيمة في (د.7) ورافاييل فاران في (د.20)، بينما خطف كازورلا الأضواء في المباراة بتسجيله هدفي فريقه (4 و82).

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 30 في المركز الرابع، وكذلك رفع فياريال رصيده للنقطة 16 في المركز السابع عشر.

المصدر: RT