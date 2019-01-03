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رابطة هوكي الجليد الأمريكية تحرم الروسي مالكين من الحداد على ضحايا مسقط رأسه

الرياضة

رابطة هوكي الجليد الأمريكية تحرم الروسي مالكين من الحداد على ضحايا مسقط رأسه
AFP Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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رفضت رابطة هوكي الجليد الأمريكية طلب المهاجم الروسي يفغيني مالكين المحترف في صفوف نادي "بيتسبورغ بنغوينز"، ربط شارة حداد سوداء على كتفه تعبيرا عن حداده على ضحايا ماغنيتوغورسك.

وقام مالكين بعد رفض رابطة هوكي الجليد الأمريكية NHL طلبه، بمناشدة إدارة النادي السماح له بالكتابة على حذاء الهوكي الخاص به، وبالفعل ظهر نجم "بيتسبورغ بنغوينز" على الجليد وعلى حذائه عبارتان باللغة الروسية: "ماغنيتوغورسك نحن معك" و"ماغنيتوغورسك أنت في قلبي دائما".

وولد مالكين البالغ 32 عاما في مدينة ماغنيتوغورسك، وقال لأحد الصحفيين أنه كان يعيش في نفس الشارع الذي شهد المأساة في المدينة.

وساهم مالكين بفوز فريقه بتسجيله هدفا وصناعة آخر خلال المباراة التي جمعته بمضيفه "نيويورك رينجيرز" وانتهت بنتيجة 7-2.

penguins/twitter
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والاثنين الماضي، انهار جزء من مبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة ماغنيتوغورسك بمقاطعة تشيليابينسك الروسية إثر انفجار أنبوب الغاز المركزي في المبنى، مما أسفر عن سقوط 39 قتيلا.

المصدر: لينتا رو

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