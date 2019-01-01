بالفيديو.. مايويذر يسقط ناسوكاوا بالقاضية بعد دقيقتين فقط

تغلب الملاكم الأمريكي الشهير، فلويد مايويذر، على منافسه الياباني، تينشين ناسوكاوا، بطل رياضة الكيك بوكسينغ في بلاده، بالضربة الفنية القاضية خلال النزال الاستعراضي الذي جمعهما أمس.

ونجح مايويذر البالغ 41 عاما، في إسقاط منافسه صاحب الـ20 عاما أرضا ثلاث مرات في الجولة الأولى من النزال الذي كان يتألف من ثلاث جولات، قبل أن يهرع مدرب الأخير إلى وسط الحلبة مطالبا بإيقاف النزال.

وبدا الملاكم الأمريكي وكأنه يستخف بمنافسه في الجولة الأولى فاكتفى بتوجيه لكمات "لطيفة" قبل أن ينهال عليه بسيل من اللكمات ليسقطه أرضا للمرة الأولى بعد مرور دقيقة واحدة. ثم أسقطه مرة ثانية في الدقيقة التالية وعندما نهض كان يترنح ليدنو منه مدربه ويوقف النزال.

وألمح مايويذر إلى أنه سيجني من هذا النزال تسعة ملايين دولار، ما يعني أن كل دقيقة أمضاها على الحلبة، نال لقاءها 4.5 ملايين دولار.

وقرر مايويذر (المتوقف عن ممارسة رياضة الملاكمة) العودة بشكل مفاجئ عن اعتزاله في نوفمبر الماضي لمواجهة ناسوكاوا غير المعروف في الولايات المتحدة أو خارج اليابان.

The greatest businessman 💰



$9m to box a zero fight novice who weighs 2 stone lighter than him 😂#RIZIN#RIZIN14#Mayweatherpic.twitter.com/xLB7F2tjVh — Fight Disciples (@FightDisciples) December 31, 2018

ولم يتواجد أي قاض (حكم) خلال النزال، على أن تحسم الأمور بالضربة القاضية أو الضربة القاضية الفنية في نزال رُوج له على أنه استعراضي، وبالتالي لا يدخل ضمن النطاق الرسمي.

وقال مايويذر بعد النزال: "الأمر كان يتعلق بالترفيه. استمتعنا"، مضيفا "هذا (النزال) لن يدخل في سجلي، ولن يدخل في سجل تينشين... تينشين لا يزال دون هزيمة، وأنا لا زلت دون هزيمة. هذا ترفيه للناس".

وجمع مايويذر، صاحب الـ 50 فوزا في الملاكمة (بلا خسائر)، بينها 27 مباراة أنهاها بالضربة القاضية، والمتوج بخمسة ألقاب في خمسة أوزان، جمع أكثر من مليار دولار من الحلبة خلال مسيرته، ويطلق عليه لقب "ماني" (المال بالإنجليزية) نظرا للمداخيل التي حققها.

وشدد الملاكم الأمريكي على أن النزال الذي خاضه في طوكيو لا يعني عودته بالكامل عن اعتزاله، وأوضح "أنا لا زلت متقاعدا. لا أتطلع قدما للعودة إلى الملاكمة، إلا أنني شاركت بهذا النزال للترفيه عن الناس في اليابان".

المصدر: أ ف ب