رونالدو يعترف: أقمت علاقة مع مايوركا

أعلن محامي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المتهم بعملية اغتصاب في الولايات المتحدة، بأن موكله أقام علاقة "برضى كامل"من مايوركا وذلك في بيان نشرته الصحف البرتغالية،الأربعاء.

وأكد بيتر كريستيانسن محامي مهاجم يوفنتوس الإيطالي في بيان أرسلته شركة "جيستيفوت" التي ترعى أعمال اللاعب بأن "رونالدو مضطر لكسر صمته".

وأضاف "ينفي اللاعب تماما جميع الاتهامات...وأن ما حصل في لاس فيغاس عام 2009 كان برضى كامل من مايوركا ".

ويجد النجم البرتغالي نفسه في أزمة بعد الاتهامات التي سيقت ضده بعملية اغتصاب تعود لـ10 سنوات لعارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايوركا التي تؤكد بأنها تقدمت بشكوى متهمة اللاعب باغتصابها في 13 يونيو 2009.

وسبق لرونالدو أن نفى "بشدة" هذه الاتهامات مشيرا إلى أن الاغتصاب هو "جريمة مشينة". لكن وسائل الإعلام نشرت مقتطفات من اتفاق زعمت بأن اللاعب وقعه مع مايوركا.

وأضاف محامي اللاعب "لم ينف كريستيانو رونالدو بأنه وافق على القيام باتفاق لكن المستندات التي من المفترض أن تتضمن تصريحات للسيد رونالدو والتي نشرت في وسائل الإعلام هي من نسج الخيال".

وتابع "هذا الاتفاق لا يعني الاعتراف...كل ما قام به رونالدو هو الأخذ بالنصائح التي أسداها له مستشاروه لوضع حد لهذه الاتهامات الفاضحة الموجهة ضده والتي تشوه سمعته".

وأوضح "للأسف، فهو ضالع في نوع من النزاعات المألوفة في الولايات المتحدة" مشيرا إلى أن وسائل الإعلام ومن خلال بثها لهذه المعلومات تقود حملة "تشهير" بحق اللاعب.

وختم المحامي "رونالدو واثق من أن الحقيقة ستنتصر وبأنه سيتم "احترام" قوانين ولاية نيفادا.

وتقدمت مايوركا أمام إحدى محاكم ولاية نيفادا الأمريكية، بدعوى تطالب فيها بتعويض قدره 200 ألف دولار، متهمة اللاعب باغتصابها في 13 يونيو 2009 في جناحه بأحد فنادق لاس فيغاس، وأنه دفع لها 375 ألف دولار لتوقيع اتفاق تتعهد من خلاله بعدم الحديث عما جرى.

وقال أحد محققي شرطة لاس فيغاس لفرانس برس الأسبوع الماضي أن الشرطة استمعت عام 2009 لمايوركا التي أفادت عن تعرضها لـ "اعتداء جنسي"، من دون كشف اسم المعتدي، ما لم يتح التوسع في القضية.

وأضاف "لكن قبل نحو شهر، أعيد فتح الملف".

المصدر: أ ف ب