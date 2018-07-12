نهر صلاح في روسيا

يحمل العديد من المعالم في روسيا، أسماء بعض لاعبي المنتخبات 32 حول العالم، المشاركة في نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

وفيما يلي قائمة بأسماء 10 لاعبين، شاركوا في مونديال روسيا 2018، مع معالم أو أماكن أو أنهار ... في روسيا:

1- المصري محمد صلاح – نهر صلاح، يقع في جمهورية ساخا (ياقوتيا)، في الجزء الشرقي الشمالي من سيبيريا

2- البرازيلي نيمار دا سيلفا - شركة بناء "نيمار إنجينيرينغ"، في موسكو

3- الإسباني سيرخيو راموس – "سوبر ماركت راموس" في مدينة نوفوسيبيرسك

4- البرتغالي بيبي – مطعم بيبي، في مركز العاصمة موسكو

5- الفرنسي عادل رامي – مستشفى رامي، في مدينة بطرسبورغ

6- البرازيلي جواو ميراندا – محل لبيع الأدوات المنزلية، في مدينة فارونيج

7- الروسي فلاديمير غرانات – نهر غرانات، في جمهورية ساخا (ياكوتيا)

8- الكوستاريكي يلتسين تيخيدا – المركز الثقافي يلتسين، سمي باسم رئيس روسيا الأول بوريس يلتسين في مدينة يكاتيرينبورغ، مسقط رأسه

9- النيجيري أحمد موسى – متجر موسى، في جمهورية داغستان الروسية

10- الدنماركي ويليام كفيست - معرض بيع سيارات في "ميتيشي" الواقعة بضواحي موسكو.

المصدر: "sports.ru"