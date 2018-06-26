كل شيء

من هو أفضل لاعب عربي في مونديال روسيا؟

26 يونيو 2018 | 10:10 GMT
من هو أفضل لاعب عربي في مونديال روسيا؟
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kfci

لم تكن المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في مونديال روسيا في الموعد، وودعت المنافسات مبكرا، ولكن النقطة المضيئة الوحيدة للعرب في البطولة تمثلت في تألق بعض اللاعبين.

ونستعرض هنا 4 لاعبين يراهم النقاد والمراقبون الرياضيون، يستحقون لقب أفضل لاعب عربي في المونديال الروسي:

المغربي نور الدين أمرابط

قدم أمرابط المحترف بصفوف نادي ليغانيس الإسباني، أداء متميزا مع المنتخب المغربي في مونديال روسيا، وأعطى درسا في الروح القتالية والصلابة. وظهر ذلك جليا في مباراة البرتغال، عندما بصم النجم المغربي على أداء رجولي وقوي، وكان النجم الأول لتلك المباراة من دون منازع.

المصري محمد صلاح

صحيح أن صلاح لم يقدم في المونديال الروسي ما عودنا عليه في الفترة الأخيرة، وخاصة مع فريقه ليفربول، إلا أنه تمكن من تسجيل هدفين في مباراتين، وهو رقم جيد بغض النظر عن النتائج التي حققتها مصر في كأس العالم، وأيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن صلاح عائد من الإصابة.

السعودي سالم الدوسري

كانت بداية السعودية في المونديال الروسي متعثرة بعد هزيمة عريضة أمام مستضيف البطولة (0-5)، ثم الخسارة أمام أوروغواي (0-1)، قبل أن يتوهج الأخضر السعودي في المباراة الثالثة أمام مصر، بفضل تألق مجموعة من لاعبيه على رأسهم الدوسري، الذي سجل هدف الفوز أمام "الفراعنة"، في الوقت القاتل.

ويصف النقاد الرياضيون السعوديون الدوسري بالملهم، وأفضل لاعب سعودي كمستوى فني وبدني.

التونسي وهبي الخزري

لم تكن قرعة مونديال روسيا 2018 رحيمة بالمنتخب التونسي، ووضعته في مجموعة "حديدية" تضم منتخبي بلجيكا وإنجلترا، ولكن ذلك لم يمنع الخزري من إثبات موهبته، حيث قدم أداء رائعا في مباراتين خاضهما حتى الآن في كأس العالم، وخاصة في المباراة الثانية أمام بلجيكا (2-5)، حيث كان المفتاح السحري لوصول الهجوم التونسي إلى مرمى "الشياطين الحمر"، رغم قلة المحاولات، فقد صنع الخزري الهدف الأول وسجل الهدف الثاني.

المصدر:RT

عمر بيكضاض

مشهور في المجتمع
رقم قياسي لركلات الجزاء في مونديال روسيا
26 يونيو 2018 | 10:46 GMT
الفيفا يعاقب ثلاثي سويسرا بسبب النسر الألباني
26 يونيو 2018 | 10:13 GMT
من هو أفضل لاعب عربي في مونديال روسيا؟
26 يونيو 2018 | 10:10 GMT
الأرجنتين وميسي أمام مباراة الفرصة الأخيرة
26 يونيو 2018 | 10:04 GMT
راموس يعلق على مواجهة إسبانيا وروسيا المرتقبة
26 يونيو 2018 | 09:14 GMT
لماذا لم يحتفل صلاح بهدفه في شباك السعودية؟
26 يونيو 2018 | 08:47 GMT
هزيمة المنتخب المصري تهز أركان اتحاد كرة القدم بعنف!
26 يونيو 2018 | 08:44 GMT
مشجعو منتخبي روسيا وإيران يجرون مباراة ودية في مدينة سارانسك
26 يونيو 2018 | 08:41 GMT
حصيلة المجموعة B
26 يونيو 2018 | 08:20 GMT
الجالية الروسية في لبنان تدعم منتخبها
26 يونيو 2018 | 08:12 GMT
على الأرض وفي الأجواء.. مصريون يعاقبون منتخب الفراعنة (فيديو)
26 يونيو 2018 | 08:02 GMT
رونالدو كان يستحق البطاقة الحمراء بحسب مواطنه كيروش
26 يونيو 2018 | 07:54 GMT
نجم المنتخب السعودي لكرة القدم يشيد بروسيا
26 يونيو 2018 | 07:05 GMT
مباريات اليوم الثلاثاء في مونديال روسيا 2018
25 يونيو 2018 | 22:23 GMT
"عكاظ" السعودية تعتذر عن عنوانها الساخر من منتخب الفراعنة
25 يونيو 2018 | 22:02 GMT
بالفيديو.. توقعات مورينيو لمباراة كرواتيا وآيسلندا
25 يونيو 2018 | 22:01 GMT
بالفيديو.. أهداف مباريات اليوم الـ 12 من مونديال روسيا
25 يونيو 2018 | 21:29 GMT
بالفيديو.. توقعات مورينيو لمباراة أستراليا وبيرو
25 يونيو 2018 | 21:00 GMT
سفير مصر في موسكو لـRT: نعمل لتفعيل الاتصالات بين المدن الروسية والمصرية
25 يونيو 2018 | 20:45 GMT
السفير الفلسطيني: عباس على استعداد للقاء نتنياهو في موسكو
25 يونيو 2018 | 20:10 GMT
البرتغال تخرج من عنق الزجاجة أمام إيران
25 يونيو 2018 | 19:55 GMT
نجم البيرو يرقد في المستشفى بسبب إصابة في الرأس
25 يونيو 2018 | 18:48 GMT
تعادل مثير بين المغرب وإسبانيا
25 يونيو 2018 | 18:28 GMT
أشهر مشجع برازيلي يطلب الجنسية الروسية
25 يونيو 2018 | 18:18 GMT
شاهد.. فرحة مشجعين سعوديين بعد فوز منتخبهم على مصر
25 يونيو 2018 | 17:56 GMT
رسميا.. الاتحاد المصري يحسم أمر مدرب الفراعنة
25 يونيو 2018 | 17:54 GMT
سعوديتان تحضران كأس العالم للمرة الأولى.. (فيديو)
25 يونيو 2018 | 17:52 GMT
مونديال روسيا.. تشكيلة المغرب لمواجهة إسبانيا
25 يونيو 2018 | 17:13 GMT
البرتغال وإيران في مواجهة على صفيح ساخن .. التشكيلة الأساسية
25 يونيو 2018 | 17:09 GMT
وسائل إعلام مصرية: وفاة لاعب الزمالك السابق أثناء تحليل مباراة مصر والسعودية
25 يونيو 2018 | 17:07 GMT
محمد صلاح يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والسعودية
25 يونيو 2018 | 17:05 GMT
تركي آل الشيخ يغرد بعد مباراة السعودية ومصر
25 يونيو 2018 | 16:58 GMT
عشاق منتخب المغرب يشجعونه بكالينينغراد
25 يونيو 2018 | 16:26 GMT
حصيلة المجموعة A
25 يونيو 2018 | 16:18 GMT
الأوروغواي تنتزع الصدارة من روسيا بثلاثية نظيفة
25 يونيو 2018 | 15:57 GMT
الحضري يحقق إنجازين تاريخيين في مونديال روسيا
25 يونيو 2018 | 15:56 GMT
رقم قياسي للأوروغواي أمام روسيا
25 يونيو 2018 | 15:44 GMT
شاهد.. مشجع يفشل في تقبيل مذيعة برازيلية!
25 يونيو 2018 | 15:23 GMT
الأخضر السعودي يرد على هدف صلاح
25 يونيو 2018 | 15:17 GMT
مصر تسقط أمام السعودية في مونديال روسيا
25 يونيو 2018 | 14:34 GMT