من هو أفضل لاعب عربي في مونديال روسيا؟

لم تكن المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في مونديال روسيا في الموعد، وودعت المنافسات مبكرا، ولكن النقطة المضيئة الوحيدة للعرب في البطولة تمثلت في تألق بعض اللاعبين.

ونستعرض هنا 4 لاعبين يراهم النقاد والمراقبون الرياضيون، يستحقون لقب أفضل لاعب عربي في المونديال الروسي:

المغربي نور الدين أمرابط

قدم أمرابط المحترف بصفوف نادي ليغانيس الإسباني، أداء متميزا مع المنتخب المغربي في مونديال روسيا، وأعطى درسا في الروح القتالية والصلابة. وظهر ذلك جليا في مباراة البرتغال، عندما بصم النجم المغربي على أداء رجولي وقوي، وكان النجم الأول لتلك المباراة من دون منازع.

المصري محمد صلاح

صحيح أن صلاح لم يقدم في المونديال الروسي ما عودنا عليه في الفترة الأخيرة، وخاصة مع فريقه ليفربول، إلا أنه تمكن من تسجيل هدفين في مباراتين، وهو رقم جيد بغض النظر عن النتائج التي حققتها مصر في كأس العالم، وأيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن صلاح عائد من الإصابة.

السعودي سالم الدوسري

كانت بداية السعودية في المونديال الروسي متعثرة بعد هزيمة عريضة أمام مستضيف البطولة (0-5)، ثم الخسارة أمام أوروغواي (0-1)، قبل أن يتوهج الأخضر السعودي في المباراة الثالثة أمام مصر، بفضل تألق مجموعة من لاعبيه على رأسهم الدوسري، الذي سجل هدف الفوز أمام "الفراعنة"، في الوقت القاتل.

ويصف النقاد الرياضيون السعوديون الدوسري بالملهم، وأفضل لاعب سعودي كمستوى فني وبدني.

التونسي وهبي الخزري

لم تكن قرعة مونديال روسيا 2018 رحيمة بالمنتخب التونسي، ووضعته في مجموعة "حديدية" تضم منتخبي بلجيكا وإنجلترا، ولكن ذلك لم يمنع الخزري من إثبات موهبته، حيث قدم أداء رائعا في مباراتين خاضهما حتى الآن في كأس العالم، وخاصة في المباراة الثانية أمام بلجيكا (2-5)، حيث كان المفتاح السحري لوصول الهجوم التونسي إلى مرمى "الشياطين الحمر"، رغم قلة المحاولات، فقد صنع الخزري الهدف الأول وسجل الهدف الثاني.

المصدر:RT

عمر بيكضاض