صحيفة روسية: احتمال غياب صلاح عن مونديال 2018

تناولت صحيفة "غازيتا" الروسية، الأزمة الدائرة حاليا بين الاتحاد المصري لكرة القدم، ونجم منتخب الفراعنة محمد صلاح، معتبرة أن احتمال غياب الأخير سيعزز فرصة روسيا في كأس العالم 2018.

وقالت الصحيفة في مقال لها أن فرصة المنتخب الروسي في التأهل إلى الدور الثاني لنهائيات بطولة كأس العالم قد تتعزز بشكل غير متوقع، فيما إذا غاب نجم منتخب الفراعنة محمد صلاح عن البطولة.

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وأرجعت صحيفة "غازيتا" احتمال غياب أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الراهن حسب تعبيرها، عن مونديال روسيا 2018، إلى الأزمة بين محمد صلاح والاتحاد المصري، بسبب الحقوق التسويقية والدعائية للاعب، الذي يرى محاميه أن الشركة الراعية للمنتخب، قامت باستغلالها بدون سند قانوني.

وتكمن نقطة الخلاف في أن اتحاد الكرة المصري، ألصق صورة صلاح منفردا على الطائرة، مما سبب أزمة مع شركة الإعلانات المسؤولة عن اللاعب.

وأوقعت قرعة مونديال 2018، المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخب روسيا (البلد المضيف)، إضافة إلى الأوروغواي والسعودية.

المصدر: "gazeta.ru"

نايف الكوردي