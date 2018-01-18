سانشيز قد يصبح الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي !

قد يصبح المهاجم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذا انتقل من أرسنال إلى مانشستر يونايتد، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية الخميس.

وأشارت صحيفتا دايلي تلغراف، وذا صن، إلى أن سانشيز (29 عاما) سينال بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد راتبا أسبوعيا بين 450 و560 ألف يورو تشمل الضرائب.

ودفع راتب سانشيز المرتفع إلى عدول مانشستر سيتي وتشيلسي عن محاولة التعاقد معه، ما فسح المجال أمام مانشستر يونايتد في السباق لضمه.

وأوضحت دايلي تلغراف أن يونايتد عرض على سانشيز عقدا لأربع سنوات ونصف السنة، وقدرت الصفقة مع أرسنال بـ 30 مليون جنيه إسترليني (34 مليون يورو)، لكن ذا صن اعتبرت أن أرسنال يمكن أن يرفض انتقال اللاعب في حال عدم إيجاد بديل.

وأكد الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الصفقة ستنجز على الأرجح قائلا: "عملت في الانتقالات لمدة 30 عاما وعلى الأرجح هذه الصفقة ستحصل في أي لحظة".. "لكن بما أنه لم يعلن عن إنجازها فإنه يجب أن تتقبلوا عدم حصولها، فهذا النوع من الأمور ليس مضمونا".

وأشار فينغر إلى أن صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل لن يغادر الفريق.

وطرحت فكرة مبادلة سانشيز بالأرمني هنريك مخيتاريان لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وأعلن مينو رايولا وكيل أعمال مخيتاريان، الثلاثاء، أن انتقال سانشيز من أرسنال إلى يونايتد مرتبط بعبور موكله إلى الضفة الأخرى.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير



