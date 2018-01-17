الروسي روبليف يعبر لثالث أدوار أستراليا المفتوحة

بلغ الروسي أندري روبليف الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، إثر فوزه على القبرصي ماركوس بغداديس بثلاث مجموعات لواحدة، اليوم الأربعاء.

وتمكن الروسي الشاب (20 عاما) والمصنف الثلاثين، من إنهاء اللقاء لمصلحته بواقع 6-4 و6-7 (5-7) و6-4 و6-2.

"I fought through the match. I had to find a way to win. It was simple as that... I won with what I had. That was my fighting spirit, the experience."



- Grigor Dimitrov #AusOpenpic.twitter.com/wznXFUj0KN — ATP World Tour (@ATPWorldTour) January 17, 2018

وسيقابل روبليف في الدور المقبل البلغاري غريغور ديميتروف الفائز بصعوبة على الأمريكي ماكنزي مكدونالد، المصنف 186 عالميا، والصاعد من التصفيات، بنتيجة 4-6 و6-2 و6-4 و0-6 و8-6.

المصدر: وكالات

فادي سيمير