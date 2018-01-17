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الروسي روبليف يعبر لثالث أدوار أستراليا المفتوحة

الرياضة

الروسي روبليف يعبر لثالث أدوار أستراليا المفتوحة
AFP WILLIAM WEST
أندريه روبليف
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بلغ الروسي أندري روبليف الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، إثر فوزه على القبرصي ماركوس بغداديس بثلاث مجموعات لواحدة، اليوم الأربعاء.

وتمكن الروسي الشاب (20 عاما) والمصنف الثلاثين، من إنهاء اللقاء لمصلحته بواقع 6-4 و6-7 (5-7) و6-4 و6-2.

وسيقابل روبليف في الدور المقبل البلغاري غريغور ديميتروف الفائز بصعوبة على الأمريكي ماكنزي مكدونالد، المصنف 186 عالميا، والصاعد من التصفيات، بنتيجة 4-6 و6-2 و6-4 و0-6 و8-6.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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