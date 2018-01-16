الروسي سيروتكين سائقا ثانيا لفريق وليامس في الفورمولا 1

اختار فريق وليامس لسباقات الفورمولا وان، الروسي سيرغي سيروتكين كسائق ثان إلى جانب الكندي لانس سترول خلال موسم 2018 من بطولة العالم، وذلك بحسب ما أعلن الثلاثاء الفريق البريطاني.

وسيحل الروسي البالغ 22 عاما بدلا من البرازيلي فيليبي ماسا الذي خاض في 2017 موسمه الأخير في سباقات الفئة الأولى.

ولم يسبق لسيروتكين المشاركة في أي سباق في بطولة العالم، لكنه شارك في التجارب الحرة أربع مرات عام 2017 مع فريق رينو الذي استعان به بعد أن حال ثالثاً في بطولة "جي بي 2" عامي 2015 و2016.

ICYMI: @Sirotkin_Sergey to partner Lance Stroll in 2018. Robert Kubica joins as Reserve and Development Driver #WeAreRacingpic.twitter.com/CGAa97lTnA — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) January 16, 2018

وعلق الروسي على انضمامه لوليامس، قائلا "القول بأني سعيد وفخور بالانضمام لفريق عريق مثل وليامس، لا يعبر حقاً عما أشعر به. احتاج الأمر إلى الكثير من العمل للوصول إلى حيث أنا الآن، وأنا حقا سعيد وممتن لكل الذي لعبوا دوراً (في توقيعه مع وليامس)".

وتابع "إن جهودنا المشتركة ساعدتني في تحقيق حلمي، واطمئنوا لأنه بإمكان الفريق الاعتماد علي لتقديم أفضل ما لدي".

ومع انضمام سيروتكين، اكتمل عقد السائقين العشرين المشاركين في بطولة 2018 التي تنطلق في 25 مارس/آذار من حلبة ملبورن الأسترالية.

المصدر: وكالات

فادي سيمير