الإسباني باوتيستا يعانق لقب بطولة أوكلاند

توج الإسباني روبيرتو باوتيستا بلقب بطولة أوكلاند النيوزيلندية للتنس، ذات الـ250 نقطة، عقب فوزه في المباراة النهائية على الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، بمجموعتين لواحدة.

ودخل باوتيستا، المصنف الخامس في البطولة، أجواء المباراة سريعا وبقوة، ليحسم المجموعة الأولى بسهولة، بستة أشواط مقابل شوط واحد، قبل أن يستعيد النجم الأرجنتيني ديل بوترو توازنه في المجموعة الثانية، التي حسمها بنتيجة (7-5).

وفي المجموعة الثالثة الفاصلة، كسر باوتيستا إرسال منافسه في الشوط الـ11 ليتقدم (6-5)، ثم حافظ على إرساله ليفوز بالمجموعة (7-5) ولقب البطولة، بعد مباراة استغرقت ساعتين وثماني دقائق.

Make that two-time ASB Classic 🏆! Roberto Bautista Agut wins his third consecutive #ATP final, d. Del Potro in Auckland.



Read More: https://t.co/hVdIe5nvUg#ATPpic.twitter.com/RjWaKkT9bb — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 13 января 2018 г.

هذا اللقب هو السابع لباوتيستا صاحب الـ29 عاما، في بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين.

في المقابل، ورغم خسارته المباراة النهائية، فسيعود ديل بوترو إلى قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي، الاثنين المقبل، لأول مرة منذ أغسطس/آب 2014.

المصدر: rsport.ria.ru

عمر بيكضاض