الاتحاد الدولي لألعاب القوى لم يرد بعد على طلبات الرياضيين الروس

أفادت وكالة نوفوستي اليوم، أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، لم يرد حتى الآن على الطلبات التي قدمها الرياضيون الروس، من أجل المشاركة في المنافسات الدولية عام 2018.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المسؤولة في المكتب الإعلامي للاتحاد الروسي لألعاب القوى، نتاليا يوخارييفا قولها: "لم يتلق الاتحاد الروسي حتى الآن أي رد من الاتحاد الدولي على طلبات الرياضيين الروس من أجل السماح لهم بالمشاركة في المسابقات الدولية عام 2018.. حتى الـ29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم إرسال ما مجموعه 66 طلبا".

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وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد سمح لـ47 رياضيا روسيا بالمشاركة في المنافسات الدولية عام 2017، بينما رفض السماح لـ98 آخرين.

يذكر أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، قرر أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تمديد عقوبة إيقاف الاتحاد الروسي لأم الألعاب، مبررا ذلك بعدم امتثال روسيا لجميع الشروط المحددة لرفع الإيقاف.

المصدر:نوفوستي

عمر بيكضاض