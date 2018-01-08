تشكيلة "نارية" لأغلى لاعبي كرة القدم في العالم

شهدت سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في السنوات الأخيرة إبرام صفقات ضخمة، آخرها انتقال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة، قادما من ليفربول الإنجليزي.

وتعاقد البارسا خلال الميركاتو الشتوي الحالي، مع كوتينيو مقابل 160 مليون يورو، ليكون اللاعب الأغلى في تاريخ النادي الكتالوني، كما بات صانع الألعاب البرازيلي، ثاني أغلى لاعب كرة قدم في العالم، بعد مواطنه نيمار، الذي انتقل الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

ونستعرض هنا تشكيلة أغلى لاعبي كرة القدم حسب مراكزهم:

في حراسة المرمى

البرازيلي إديرسون، انتقل من بنفيكا البرتغالي إلى مانشستر سيتي مقابل 45 مليون دولار.

في خط الدفاع

الإنجليزي كايل ووكر، انضم إلى مانشستر سيتي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

والدولي الهولندي فيرجيل فان ديك، انضم إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

والإنجليزي دجون ستونز، انضم لمانشستر سيتي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.

والفرنسي بنجامين مندي، انضم لمانشستر سيتي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

في خط الوسط

الفرنسي بول بوغبا، انتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو.

والكولومبي خاميس رودريغيز، انضم إلى ريال مدريد مقابل 79 مليون يورو.

والبرازيلي فيليب كوتينيو، انضم لبرشلونة مقابل 160 مليون يورو.

في خط الهجوم

البرازيلي نيمار دا سيلفا، انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

والفرنسي عثمان ديمبيلي، انتقل إلى برشلونة الإسباني مقابل 104 ملايين يورو.

والويلزي غاريت بيل، انضم إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

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يشار إلى أن الفرنسي كيليان مبابي المنضم إلى سان جيرمان من موناكو على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الماضي مع خيار التعاقد معه نهائيا مقابل 180 مليون يورو، قد يصبح ثاني أغلى لاعب كرة قدم في العالم إذا ما تمت صفقة بيعه الصيف المقبل.

المصدر: sports.ru

عمر بيكضاض