بيلباو يهزم ألافيس .. ولاكورونيا يتعادل مع فياريال في "الليغا"

فاز أتلتيك بيلباو على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-0، اليوم الأحد، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

أحرز ثنائية أصحاب الأرض شابيير إتشيتا في (د.8) وأريتز أدوريز في (د.64 من ركلة جزاء).

وبهذا يواصل "أسود الباسك" مسلسل انتصاراتهم للجولة الثانية على التوالي ليرتفع رصيد الفريق لـ24 نقطة في المركز الثامن "مؤقتا"، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 15 نقطة يقبع بها في منطقة الخطر (المركز الثامن عشر).

وفي مباراة أخرى، خرج ديبورتيفو لاكورونيا بنقطة من ملعب "لا سيراميكا" معقل مضيفه فياريال بتعادل إيجابي قاتل بهدف لكل منهما.

بادر أصحاب الأرض بافتتاح باب التسجيل في (د.30) عبر التركي الشاب إنيس أونال، وانتظر لاعبو ديبورتيفو حتى قبل النهاية بـ6 دقائق من أجل معادلة الكفة برأس المهاجم الروماني فلورين أندوني.

وبهذا يقتسم الفريقان نقاط المباراة ليصبح لفياريال 28 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد ديبورتيفو 16 نقطة في المركز السابع عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير