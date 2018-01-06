رئيس الاتحاد الإماراتي يوجه بالتحقيق في "سهرات لاعبي الأبيض"

وجه رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مروان بن غليظة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بعدما كشف إعلامي عن سهر بعض لاعبي "المنتخب الإماراتي" ليلة المباراة النهائية لكأس الخليج 23.

ونشر الإعلامي يعقوب السعدي في حسابه على "تويتر" تغريدة كشف فيها عن سهر بعض اللاعبين ليلة المباراة النهائية، مؤكدا أن هناك لوائح لمعاقبة اللاعبين في حال ثبت الخبر دون أي مجاملة.

وكان الإعلامي السعدي قد غرد قائلا: "‏حين يكون لدينا لاعبون غير مسؤولين وغير مدركين لقيمة الشعار والعلم الذي يحملونه على صدورهم ويقضون ليلة المباراة النهائية في سهرات خارجية ماجنة؛ تكون النتيجة ما رأيناه... وهنا يجب التحقيق لنعرف سبب ما حدث".

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وأضاف: "كل هذه الجماهير التي تجمعت من كل الإمارات وشجعت بكل تفان وإخلاص، وكل هذا الاهتمام الرسمي الذي حصل عليه المنتخب واللاعبون.. ضرب به لاعبون مشهورون عرض الحائط واستمتعوا بسهرة حلوة حتى الصباح.. فكان الجزاء وضاعت ضربات الجزاء وعادت الجماهير حزينة... خسارة على النجوم".

وتابع: "يجب التحقيق فورا لمعرفة أين سهر بعض لاعبينا ليلة المباراة النهائية بالكويت، وماذا كانوا يفعلون استعدادًا للنهائي؟ ... لا تبحثوا عن أسباب أخرى لخسارة درامية لبطولة كانت في يدنا أضاعها لاعبون ليس لديهم ذرة إحساس".

واختتم قائلا: "النجومية قبل كل شيء التزام خلق وسلوك، وحين يتجرد لاعب أو اثنان من فهم وإدراك معاني وقيم مسؤولية اللون والشعار والجمهور؛ فلتذهب النجومية إلى الجحيم؛ فدمعة طفلة رأيتها على باب الاستاد بكل تاريخ أي لاعب مهما كان. لا بد من ⁧التحقيق⁩ فيما وراء ضياع ضربات الجزاء".

وكان المنتخب العماني قد هزم المنتخب الإماراتي بنتيجة "5-4" بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

المصدر: صحيفة سبق