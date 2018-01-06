بالفيديو.. قائد المنتخب السويدي يرمي ميداليته الفضية أثناء التتويج!

قام لياس أندرسون قائد المنتخب السويدي لهوكي الجليد بتصرف غريب، بعد أن خسر منتخب بلاده المباراة النهائية لبطولة العالم للشباب (دون 20 عاما) أمام نظيره الكندي بنتيجة (1-3).

وأثناء حفل التتويج، الذي أقيم أمس الجمعة عقب المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها مدينة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية، رفض أندرسون بادئ الأمر تقليده الميدالية الفضية، وأراد أن يأخذ ميداليته بيده، ولكنه رضخ في النهاية للموجودين وتقلد الميدالية في عنقه، وعندما ابتعد عن المنصة رمى بميداليته الفضية نحو الجمهور، حيث التقطها أحد مشجعي المنتخب الأمريكي الذي حقق منتخب بلاده المركز الثالث في البطولة.

Капитан сборной Швеции Лиас Андерссон выбросил серебряную медаль молодежного ЧМ на трибуну https://t.co/3Y8UwLUuRq#WorldJuniorspic.twitter.com/jprVUX0qZj — Р-Спорт (@rsportru) January 6, 2018

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المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر