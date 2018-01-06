سفيتولينا تتوّج بلقب بطولة بريزبين للتنس
توّجت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا باللقب العاشر في مسيرتها الاحترافية، بإحرازها لقب بطولة بريزبين الأسترالية بفوزها في النهائي على البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش اليوم السبت.
وتمكنت سفيتولينا (23 عاما) من الفوز بسهولة على البيلاروسية الصاعدة من التصفيات بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-2) و(6-1)، خلال ساعة واحدة وخمس دقائق.
.@ElinaSvitolina claims the @BrisbaneTennis crown!— WTA (@WTA) January 6, 2018
Routs Sasnovich, 6-2, 6-1! pic.twitter.com/Igk8KPh2JV
وكانت سفيتولينا المصنفة ثالثة قد أقصت في الدور نصف النهائي حاملة اللقب المصنفة ثانية التشيكية كارولينا بليسكوفا، لتواصل في مطلع 2018، تقديم الأداء الجيد الذي مكنها من الفوز بخمسة ألقاب وجعل منها اللاعبة الأكثر تتويجا في فردي السيدات خلال عام 2017.
"To start (the season) off with a trophy is always special." - @ElinaSvitolina, your @BrisbaneTennis champion! pic.twitter.com/aCMVhExWoL— WTA (@WTA) January 6, 2018
المصدر: أ ف ب
أليكسي اسبر