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سفيتولينا تتوّج بلقب بطولة بريزبين للتنس

الرياضة

سفيتولينا تتوّج بلقب بطولة بريزبين للتنس
Reuters
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توّجت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا باللقب العاشر في مسيرتها الاحترافية، بإحرازها لقب بطولة بريزبين الأسترالية بفوزها في النهائي على البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش اليوم السبت.

وتمكنت سفيتولينا (23 عاما) من الفوز بسهولة على البيلاروسية الصاعدة من التصفيات بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-2) و(6-1)، خلال ساعة واحدة وخمس دقائق.

وكانت سفيتولينا المصنفة ثالثة قد أقصت في الدور نصف النهائي حاملة اللقب المصنفة ثانية التشيكية كارولينا بليسكوفا، لتواصل في مطلع 2018، تقديم الأداء الجيد الذي مكنها من الفوز بخمسة ألقاب وجعل منها اللاعبة الأكثر تتويجا في فردي السيدات خلال عام 2017.

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المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر

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