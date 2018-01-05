فيورنتينا يجبر إنتر ميلان على تقاسم النقاط في "الكالتشيو"

واصل إنتر ميلان نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة بتعادله مع مضيفه فيورنتينا 1-1 في افتتاح المرحلة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

تقدم إنتر بهدف سجله مهاجمه الأرجنتيني مارو إيكاردي في (د.55) معززا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين مع 18 هدفا.

لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل في الدقائق الأخيرة عبر جيوفاني سيمويني نجل مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني وذلك في (د.90+1).

وبعد أن كان متصدرا منذ مطلع الموسم الحالي، تراجع إنتر ميلان إلى المركز الثالث بعد فشله في الفوز في آخر 5 مباريات ويملك في جعبته 42 نقطة، لكن روما الرابع يتخلف عنه بفارق 3 نقاط ويملك مباراتين مؤجلتين.

المصدر: وكالات

فادي سيمير