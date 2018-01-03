سيلفا يكشف سبب غيابه عن مانشستر سيتي

كشف لاعب الوسط الإسباني دافيد سيلفا، الأربعاء، أنه غاب مؤخرا عن فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب ولادة طفله مبكِرا الذي يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة.

وشكر سيلفا (31 عاما) الذي عاد إلى التشكيلة الأساسية لسيتي في مباراة، الثلاثاء، ضد واتفورد 3-1، الجميع على مساندتهم له، مضيفا في حسابه على موقع تويتر "أريد أيضا أن أشارككم خبر ولادة طفلي ماتيو الذي ولد قبل أوانه بكثير وهو يخوض كفاحا يوميا للبقاء على قيد الحياة بمساعدة الطاقم الطبي".

وتابع "أريد أن أشكركم على المحبة والتمنيات الطيبة التي تلقيناها في الأسابيع القليلة الماضية. وشكر خاص لزملائي في الفريق، المدرب وجميع العاملين في النادي لتفهمهم وضعي".

وكشف مدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا بعد المباراة ضد واتفورد أن مواطنه قد يحتاج إلى الغياب عن الفريق لبعض الوقت، مؤكدا بحسب موقع النادي "دافيد حر بالبقاء أو الرحيل ساعة يشاء. يريد البقاء من أجل مساعدتنا لأنه يحب اللعب لسيتي، لكن العائلة هي أهم شيء في الحياة".

وواصل "لن أضغط عليه. إذ خسرنا النقاط لأنه ليس معنا، فليكن ذلك - العائلة كل شيء وتأتي في المقام الأول".

وتأثر سيتي بغياب سيلفا في مباراتيه ضد نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس، إذ عانى في الأولى للخروج فائزا 1-0، ثم توقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند 18 مباراة بتعادله السلبي في الثانية يوم الأحد.

ويتصدر سيتي الترتيب بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، ويتجه بثبات نحو لقب الدوري الممتاز رغم أن الموسم لا يزال في منتصفه.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير