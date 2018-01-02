ديمبيلي يتسلم التصريح الطبي للمشاركة مع برشلونة

حصل الفرنسي الدولى عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني، على التصريح الطبي بالعودة للمشاركة مع الفريق الكتالوني ،وذلك بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن عثمان ديمبلي بات جاهزا بنسبة 100%، للمشاركة مع برشلونة، ومن المنتظر أن يظهر ديمبلي للمرة الأولى خلال لقاء سيلتافيغو الخميس المقبل في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي يحمل لقبه النادى الكتالونى.

وكان اللاعب صاحب الـ 19 عاما قد غادر ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز بعد مرور 24 دقيقة من مباراة فريقه أمام خيتافي في الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني.

وانتقل ديمبلي إلى الكامب نو هذا الصيف مقابل 105 ملايين يورو، ولم يشارك سوى في مباراتين فقط من الدوري الإسباني أمام إسبانيول وخيتافي، وصنع هدفا وحيدا ولم يسجل أهدافا، كما لعب أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

وأجرى ديمبيلي عملية جراحية في فنلندا، ثم بدأ في رحلة التعافي التي وصلت إلى نهايتها اليوم.

المصدر: وكالات

فادي سيمير