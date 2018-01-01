ليفربول ينجو من السقوط.. ومحرز وسليماني يعيدان توازن ليستر

أنقذ الإستوني راغنار كلافان فريقه ليفربول من الخسارة أمام مضيفه بيرنلي، بتسجيله هدفا في الوقت القاتل مانحا فريقه الفوز 2-1 ، اليوم الاثنين في المرحلة الـ22 من البريمير ليغ.

أحرز ثنائية الريدز كل من السنغالي ساديو ماني في (د.61) والإستوني راغنار كلافان في (د.90+4)، بينما أحرز هدف بيرنلي الوحيد، الآيسلندي يوهان بيرغ جودموندسون في (د.87).

وغاب عن ليفربول نجماه صلاح وكوتينيو بسبب الإصابة، فيما جلس المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد الريدز 44 نقطة في المركز الرابع، في المقابل تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 34 في المركز السابع.

وحمل فوز ليستر سيتي، بطل 2016، على ضيفه هادرسفيلد 3-0، نكهة جزائرية، بفضل هدفين من رياض محرز وإسلام سليماني.

افتتح محرز التسجيل في (د.53). وهذا الهدف السابع في 22 مباراة في الدوري هذا الموسم، مقابل 6 فقط في 36 مباراة الموسم الماضي، وعزز سليماني النتيجة في (د.60). وختم البرايتون الثلاثية في (د.90+2).

وأصبح في رصيد ليستر 30 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد هادرسفيلد عند النقطة 24 في المركز 11.

وعاد نيوكاسل الثالث عشر، بالنقاط من أرض ستوك سيتي السادس عشر، بهدف يتيم حمل توقيع الإسباني إيوزي بيريز في (د.73).

المصدر: وكالات

فادي سيمير