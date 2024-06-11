رسميا.. ليفاندوفسكي يغيب عن المباراة الأولى لبولندا في كأس أوروبا 2024

يغيب المهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن المباراة الأولى لمنتخب بولندا في كأس أوروبا أمام هولندا الأحد المقبل، بعد تعرضه لإصابة في فخذه في مباراة ودية ضد تركيا، حسب ما أعلن طبيب المنتخب.

وقال الطبيب ياتسيك ياورشيفسكي في بيان يوم الثلاثاء، إن ليفاندوفسكي "تعرض لتمزق في العضلة الفخذية ذات الرأسين، ما سيحرمه من المشاركة في المباراة الأولى من البطولة القارية. نبذل قصارى جهدنا ليتمكن من خوض المباراة الثانية ضد النمسا" في 21 يونيو الجاري.

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وأصيب قائد منتخب بولندا وأفضل هداف في صفوفه (82 هدفا في 149 مباراة دولية) في ركبته اليمنى واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 33، بعدما ساهم ابن الـ35 عاما في افتتاح التسجيل من تمريرة حاسمة خلال المباراة التي تغلب فيها منتخب بلاده على نظيره التركي بنتيجة 2-1 أمس الاثنين.

يذكر أن قرعة بطولة كأس أمم أوروبا التي تنطلق في ألمانيا الجمعة المقبل، أوقعت بولندا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا وهولندا والنمسا.

المصدر: وكالات