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زينيت يكتسح أخمات ويشعل المنافسة على لقب الدوري الروسي

الرياضة

زينيت يكتسح أخمات ويشعل المنافسة على لقب الدوري الروسي
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أشعل نادي زينيت بطرسبورغ المنافسة على لقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه أخمات غروزني بنتيجة 5-1 لحساب المرحلة الـ29 قبل الأخيرة من المسابقة.

وفرض المهاجم الكولومبي ماتيو كاسييرا نفسه نجما للمباراة بتسجيله أهداف زينيت الخمسة في الدقائق 4، 9، 44، 47 و51، بينما أحرز محمد كوناتي هدف أخمات الوحيد في الدقيقة 11.

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وبهذا الفوز، رفع زينيت رصيده إلى 54 نقطة المركز الثاني وبات على بعد نقطتين فقط من دينامو موسكو الذي عزز موقعه في الصدارة بفوزه أمس السبت على كريليا سوفيتوف 4-1، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية الدوري الروسي.

في المقابل، تجمد رصيد أخمات عند 35 نقطة في المركز العاشر.

المصدر:matchtv

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